Москва, 1 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко зря «благодарит» президента РФ Владимира Путина: сегодня до «европейской интеграции», то есть до приёма в Европейский союз, Украине гораздо дальше, чем было, скажем, в 2013 году, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Ранее Порошенко в интервью телеканалу CNN заявил, что политика российского президента Путина привела к тому, что Украина стала более «европейской страной». И за это ему следует сказать «спасибо».

Почему такая перспектива не была открыта тогда? Вовсе не потому, что зловредная Россия помешала. Судя по тому, как Брюссель и ведущие западноевропейские столицы реагировали на предложение Москвы искать взаимоприемлемое решение, такого решения никто искать и не собирался.

А ведь тогда руководство России, лично Владимир Путин, были гораздо больше настроены на компромисс, чем сегодня. Да и российской общественности объяснить такой компромисс было ещё возможно.

Сегодня условия принципиально изменились. Украинцы на Украине высказываются за «евроинтеграцию», говорит Порошенко. Напомню, что это те украинцы, которые не уехали в Россию. Кто-то не уехал по идейным соображениям, а большинство — просто в связи с отсутствием возможности.

Главное же заключается в том, что и это «стремление в Европу» работает против режима Порошенко. Такой режим европейцам в качестве действительно близкого партнёра не нужен.

А как инструмент давления на Россию, конечно, ещё какое-то время сгодится. Но устраивает ли этот статус уважающих себя малороссов — об украинских этнорадикалах я в данном случае не говорю?

И последнее. Частью «евроустремлений» Киева является желание быть принятым в НАТО. Порошенко и компания хорошо отдают себе отчёт в том, чем бы закончилось такое «решение», но им всё равно: «запасные аэродромы» готовы. Но люди-то, простые люди — неужели так оболванены, что не понимают, что в сегодняшних обстоятельствах это настоящая, а не «гибридная» война?

Вот о чём стоит хорошенько подумать простым украинцам и должным образом «поблагодарить» за это Петра Порошенко.

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