Астана, 1 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте для Казахстана на уровне «ВВВ», сообщается в отчете на сайте Fitch.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В документе отмечается, что развитие экономики Казахстана по-прежнему зависит от мировых цен на нефть и развития нефтяного сектора. Рост цен на нефть способствовал усилению роста ВВП Казахстана.

Отметим, у компании Fitch рейтинг «ВВВ» относится к инвестиционной категории и означает хорошую кредитоспособность оцениваемого объекта, низкие ожидания по кредитным рискам, а также адекватную способность погашать финансовые обязательства.