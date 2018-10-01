Луганск, 1 октября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В Луганске инженеры южного управления компании «Лугансквода» реконструировали более 70% водопроводных сетей, заявил глава управления КонстантинПолькин, сообщает 1 октября «Луганский информационный центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

По его словам, в Луганске заменили 9,5 км водопровода при запланированных \почти 13 км. Полькин отметил, что это второй этап работы в Луганске, первый был полностью выполнен в 2017 году — было заменено 12 км аварийных участков водопровода.

Напомним, в 2017 году совет министров ЛНР принял программу «Реконструкция водопроводных сетей в Луганске в 2017—2018 годах». В программе отмечается, что реконструкция проводится в целях «гарантированного обеспечения населения Луганска питьевой водой».