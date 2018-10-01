Санкт-Петербург, 1 октября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Общегородской День благоустройства в Санкт-Петербурге состоится 20 октября. Ему будет предшествовать осенний месячник по благоустройству, начавшийся сегодня, 1 октября, сообщили в Смольном.

Анна Алябьева ИА REGNUM Грабли — главное орудие труда на субботнике Гагарина

В течение предстоящего месяца планируется очистить от загрязнений территории городских парков, садов, скверов, бульваров на площади свыше 14 тыс. гектаров. На территории 1,2 га придется убрать газоны от опавшей листвы.

В городе высадят более пяти тысяч деревьев, 54 тысячи кустарников и свыше 400 тысяч тюльпанов.

Одновременно в течение месячника дорожники будут интенсивно подметать и мыть дороги, убирать обочины, парковки, «карманы», стоянки, чтобы подготовить дорожную инфраструктуру к зиме.

В осенний субботник, как ожидается, на улицы выйдут представители органов власти, работники петербургских организаций и предприятий, волонтеры и активисты общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в весеннем Дне благоустройства 21 апреля приняли участие свыше 237 тысяч петербуржцев.

Напомним, что только за сентябрь 2018 года Петербург из-за штормового ветра потерял около 300 деревьев.