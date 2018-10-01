Екатеринбург, 1 октября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть города оказалась без вывоза мусора. О свалках сообщают жители Чкаловского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

С проблемой, в частности, столкнулись жители частного сектора. По их словам, отходы перестали вывозить ещё летом. С тех пор мусор копится.

Как пояснил журналистам представитель муниципального предприятия «Спецавтобаза» Алексей Бланков, предполагалось. что с 1 июля эта организация начнёт работу в качестве регионального оператора по вывозу мусора. Однако срок был сдвинут на 1 ноября. Но деньги администрация города рассчитала до 1 июля. В итоге платить за вывоз мусора стало некому.

Теперь жильцам самим предлагают заключать договоры на вывоз мусора. Эту меру называют временной — до начала работы «Спецавтобазы» в качестве регоператора.