Париж, 1 октября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Елисейский дворец запустил операцию по восстановлению и улучшению имиджа президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Елисейcкий дворец надеется изменить образ президента, которого французы считают «сдержанным и высокомерным». Эта операция планировалась несколько месяцев и была начата в эти в выходные.

Эммануэль Макрон, в ходе своего путешествии по Антильским островам, увеличил количество прямых контактов с людьми.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон относится к своему делу довольно символично. 4 октября 2018 года глава Франции отправится на могилу генерала Шарль де Голля в честь 60-летия Конституции. Глава государства явно стремится вернуться к истокам.

Ожидается, что в ноябре президент Франции совершит шестидневную поездку по местам Первой мировой войны.

Напомним, только 31% французов одобряют действия Эммануэля Макрона в качестве главы государства.