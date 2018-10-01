Скопье, 1 октября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Македонии на референдуме о переименовании страны большинство из явившихся на участки для голосования граждан поддержали указанную инициативу. Об этом свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии страны.

Rašo Македония

Следует отметить, что, по данным на 12:30 мск, поддержали переименование страны 91,48% граждан, выступили против — 5,64%. Однако в соответствии с македонским законом о референдуме результаты плебисцита могут быть признаны действительными только в том случае, если явка избирателей составит более 50%. В то время как этот показатель не был достигнут: всего на участки пришло порядка 37% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что государственный департамент США приветствует результаты прошедшего в Македонии референдума о смене названия страны. Также ведомство призвало Македонию использовать «исторический шаг» для страны через реализацию Соглашения, которое «откроет путь для интеграции в НАТО и в ЕС».

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