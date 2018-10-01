Рубцовск, Алтайский край, 1 октября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В суд Рубцовска (Алтайский край) поступило уголовное дело, возбуждённое в отношении 27-летней местной жительницы, выкинувшей в окно свою двухлетнюю дочь. Подробности сегодня, 1 октября, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Окна

Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 января 2018 года в одном из многоэтажных жилых домов. Когда между находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения женщиной и её сожителем началась ссора, от шума проснулась двухлетняя дочь. В какой-то момент женщина взяла девочку и переместила её через подоконник, за открытое окно квартиры на третьем этаже. Последовали угрозы ребёнку убийством. К счастью, прохожими этот момент не остался незамеченным. Один из молодых людей успел стремительно забраться на крышу строения, расположенного под окном злополучной квартиры, и поймал ребенка в тот момент, когда мать его действительно бросила.

Вопросом привлечения к ответственности должностных лиц, не осуществивших должный контроль за семьей, находящейся в социально опасном положении, займутся органы системы профилактики, а уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).