Москва, 1 октября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В России неуклонно снижается младенческая смертность. В 2012 году младенческая смертность составляла 8,6 случаев на 1000 родившихся живыми, в 2016 году — 6,0 случаев, в 2017 году — 5,6. За восемь месяцев 2018 года младенческая смертность составила 5,3 случая. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Российской Федерации, комментируя результаты исследований Счетной палаты РФ, выявивших рост младенческий смертности в некоторых регионах, сообщается на сайте Мнздрава.

Соролья Хоакин. Первый ребенок. 1890

В комментарии ведомства говорится, что отклонения данных статистики о младенческой смертности по федеральным округам и субъектам РФ в ту или иную сторону вполне возможны. Отмечается, что считать лишь одни перинатальные центры ответственными за все случаи смерти младенцев нельзя. Здесь важна роль детских поликлиник, а также значительную роль играет ответственность родителей за здоровье своих детей.

Кроме того, Минздрав считает, что рост показателя младенческой смертности зависит от снижения рождаемости, потому что этот показатель рассчитывается в числе случаев на 1000 живорожденных. «При снижении рождаемости даже при неизменном или несколько снизившемся числе умерших показатель может повыситься», — отмечается в комментарии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России выявила рост младенческий смертности в тех регионах страны, где были построены перинатальные центры — специализированные клиники для новорождённых и их матерей.

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