Москва, 1 октября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Выстраиваемая в последние годы в сопредельных государствах у границ РФ сеть биологических лабораторий вызывает определённое беспокойство. Об этом в интервью программе «Поздняков» на НТВ заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

(сс) kkolosov Под микроскопом

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"И когда что-то происходит, когда что-то непонятно, это не может нас оставлять равнодушными, особенно в столь чувствительной сфере, как биологическая безопасность», — добавила Попова.

Она также отметила, что ситуация могла бы складываться иначе, если бы РФ имела полный доступ к тому, что действительно происходит в этих лабораториях.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в 2016 году в Армении при финансировании Агентства по уменьшению угроз при минобороны США было открыто три биологических лаборатории. Центр по контролю и профилактике заболеваний заработал в Гюмри в июле, референтная лаборатория при Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении открылась в Ереване и в областном центре Иджеван.

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Добавим, что в настоящее время в Грузии размещены несколько лабораторий США, в которых ведутся работы над биологическим оружием и средствами его доставки. Ряд специалистов считают, что эти работы включают в себя опыты над местными жителями. Как заявил бывший советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Джеффри Сильверман, информация об опытах над людьми и разработке биологического оружия в лаборатории Лугара в Тбилиси является лишь верхушкой айсберга. По его словам, в лаборатории проводятся и более опасные опыты.