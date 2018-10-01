Москва, 1 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Об этом 1 октября сообщается на сайте ЦСКА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Акинфеев выступил с обращением к болельщикам, в котором сообщил о решении завершить выступления за сборную России.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана», — сказал Акинфеев.

По его словам, домашний чемпионат мира стал для него пиком карьеры в национальной сборной.

Напомним, дебют Акинфеева в сборной России состоялся в 2004 году. В составе национальной команды он провёл 112 матчей.

В 2008 году в составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2018 году на прошедшем в России чемпионате мира Акинфеев был капитаном сборной.