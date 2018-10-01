Санкт-Петербург, 1 октября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. По результатам обследования экспертами Володарского моста в Санкт-Петербурге установлена причина его самопроизвольной разводки, случившейся 25 августа 2018 года. Тогда из-за приподнявшегося примерно на 20 см пролета на мосту произошло тройное ДТП, пострадали люди.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Разведенный Володарский мост

Как выяснили специалисты Петербургского госуниверситета путей сообщений, работавшие по заказу «Мостотреста», причиной кратковременного подъема крыла моста мог стать случайный сбой в системе управления разводным пролетом переправы. Он произошел во время проверки готовности оборудования к разводке.

Но это не единственная причина нештатной ситуации. Понаблюдав за процессами разводки и наводки моста, эксперты выявили дефект конструкции разводного пролета, который ведет к появлению дополнительного трения в работе замка запирания. Как раз это могло привести к сбою оборудования моста при его проверке перед разводкой.

«Специалисты пришли к выводу о том, что в настоящее время разводной пролет Володарского моста находится в исправном и работоспособном состоянии», — заявили в «Мостотресте».

Там добавили, что процесс разводки моста сейчас находится под дополнительным контролем, а рекомендованные специалистами мероприятия по исключению повторения самопроизвольной разводки будут выполнены в самое ближайшее время.

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Напомним, 25 августа на Володарском мосту произошло серьезное ЧП — его разводной пролет самопроизвольно приподнялся, что привело к ДТП с пострадавшими: в пролет врезались два легковых автомобиля и маршрутка. Три человека были госпитализированы.

После ЧП на мосту были выявлены ненормативные динамические нагрузки. Органы СКР по Петербургу возбудили уголовное дело.