Санкт-Петербург, 1 октября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Библиотеку имени Маяковского в центре Петербурга ждет масштабная реконструкция. Об этом говорится в документах на портале госзакупок, передает 1 октября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Корзун Андрей Здание основных фондов библиотеки им Маяковского

На ремонт здания на набережной реки Фонтанки, 44, предполагается потратить около 760 млн рублей. Власти выберут подрядчика уже в октябре, работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Библиотеку необходимо «приспособить для современного использования». Согласно техническому заданию, подрядчик отремонтирует лицевой и дворовый фасады, отреставрирует ворота, восстановит лепной декор, поменяет инженерные сети и устроит внутри точки для доступа к интернету. У входа появится парковка для инвалидов. На время ремонта фонды библиотеки переедут на Литейный проспект.

Заметим, историческое здание на Фонтанке возвели в середине XVIII века, территорией тогда владела церковь. Во второй половине XIX века оно подвергалось перестройкам, свой неорусский стиль дом приобрел в 1870-х годах.

В начале ХХ века там учредили Богословский институт, который был разгромлен после революции. Тогда здание передали пролетарскому клубу «Старая и Молодая Гвардия», историческую отделку фасадов и помещений уничтожили. В 1940-х годах дом №44 по набережной Фонтанки получила Ленинградская центральная библиотека.