Джакарта, 1 октября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. У посольства России в Джакарте нет сведений о гражданах России, пострадавших в результате двух мощных землетрясений в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства РФ.

Tasnimnews.com Извлекают пострадавших после цунами

«Среди пострадавших и погибших в результате двух землетрясений россиян нет. Обращений по данному вопросу в посольство также не поступало», — цитирует слова пресс-секретаря посольства РФ в Индонезии Дениса Тетюшина агентство «Москва».

Добавим, 28 сентября в индонезийской провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился на шельфе Макасарского пролива к северо-западу от административного центра провинции города Палу. Землетрясение сопровождалось возникновением цунами с высотой волн до трех метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси более 1,2 тыс. человек погибло. По сведениям местных СМИ, около 16,7 тыс. человек покинули жилища из-за подземных толчков.

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