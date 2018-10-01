Благовещенск, 1 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Жители Амурской области обнаружили, что, взяв «дальневосточный гектар, можно получить кусок аэропорта и автобусную остановку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Жители города Свободный в Приамурье обнаружили очередной, неизвестно уж, который по счету, казус на сайте «НаДальнийВосток.рф». При выборе границ «дальневосточного гектара», программа предлагает земли, которые уж точно не могут быть выданы частному лицу.

«Можно получить гектар с кусочком аэропорта Свободного. Можно еще там же прихватить немного земли у жильцов местных домов, автобусную остановку и зал ожидания. А на скриншоте видно, что все проверки в информационной системе пройдены успешно!», — привело слова читателяИА АСН

«Эта онлайн-программа — еще не точно, что именно этот участок дадут. Нам три раза пришлось перерисовывать, прежде, чем оформили», — написала в комментариях одна их читательниц.

Как сообщало ИА REGNUM, интерактивная система «НаДальнийВосток.рф» даёт умопомрачительные сбои не впервые. В феврале 2017 года это творение Минвостокразвития с энтузиазмом раздавало гектары на японском острове Хоккайдо, в сопредельном Китае, и даже в совсем не сопредельной Дальнему Востоку Турции.

С «Дальневосточным гектаром» связано огромное количество скандалов. Люди берут земли под строительство, вырубают лес, потому, что чиновники, зачастую, желая выполнить план по раздаче гектаров, не ставят их в известность, что рубить лес нельзя. В результате люди становятся фигурантами уголовных дел, платят огромные штрафы.

На Дальнем Востоке свободно к выдаче 188,4 млн гектаров земли. За все время действия программы, с 2016 года, выдано в пользование порядка 47 тыс. гектаров.

В 2015 году Минвостокразвития называло «Дальневосточный гектар» едва ли не главным инструментом для привлечения жителей других регионов России на Дальний Восток.

Однако граждане не стремились ехать за тридевять земель за куском земли. Опрос, проведенный ИА REGNUM, в котором приняли участие почти 35 тыс. жителей разных регионов РФ, показал, что люди хорошо осведомлены о программе, но пользоваться ей не планируют.