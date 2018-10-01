Москва, 1 октября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Законы физики вряд ли позволят сделать что-то большее, чем оружие очень локального воздействия, поэтому, скорее всего, именно об испытаниях чего-то такого и идет речь, когда говорят об электромагнитном оружии, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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Ранее представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что российские системы электромагнитного оружия уже испытываются как в лабораториях, так и на полигонах. По его словам, оружие является перспективным, так как будет способно сжигать электронику боевой техники противника.

Электромагнитное оружие, выводящее из строя технику противника, давно является мечтой всех военных мира. Однако его создание связано и с огромными проблемами — электромагнитный импульс очень быстро слабнет, когда распространяется.

Фактически, единственным подобным оружием, действующим на большой площади, является ядерное — одним из его поражающих факторов является именно электромагнитный импульс.

Что касается обыкновенных вооружений, то законы физики вряд ли позволят сделать что-то большее, чем оружие очень локального воздействия. Вероятно, именно об испытаниях чего-то такого и идет речь.

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