Якутск, 1 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Результат выборов в Хабаровском крае (победил представитель ЛДПР Серегй Фургал) и отмена итогов голосования в Приморском крае — это только мягкий выход пара, накопившегося у населения этих регионов в частности и Дальнего Востока в целом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя сентябрьские выборы в ДФО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«При проведении избирательных кампаний не было учтено, что люди на местах не будут покорно сидеть, — пояснил эксперт. — А оказалось, что, выражая своё недовольство действиями федцентра, население будет голосовать за кого угодно, только не за «Единую Россию». Активизировался протестный электорат, который и определил итоги голосования в нескольких регионах России, в том числе и в ДФО. У нас назревает некий застой в политической системе, если на давать пару выйти, давать людям выговориться, убирать оппозиционных кандидатов, то рано или поздно это приведёт к какому-то взрыву. Пока мы видим только мягкие последствия в рамках избирательного законодательства. Люди начинают понимать, что не всё так радостно и солнечно, поэтому и произошли такие интересные события».

Особо Андрей Данилов подчеркнул то, что не изменил ситуацию даже кадровый голод в оппозиционных парламентских партиях. Он уверен, что если бы там подходили к кадровой политике ответственней, то результаты выборов были бы более резонансными.

«А так всё по факту держится на харизме лидеров региональных отделений и есть протестный электорат. «Единая Россия» сама себе роет могилу. Снятие оппозиционных кандидатов, их недопуски, наглый чёрный пиар — это всё опять-таки не делает чести партии власти, а, вернее, партии большинства», — отметил политолог.

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То, что в Хабаровском крае, в отличие от Приморья, не препятствовали победе на выборах выдвиженцу не от «Единой России», Андрей Данилов объяснил тем, что Владивосток всё же фактически столица Дальнего Востока, несмотря на то, что номинально этот статус имеет Хабаровск.

«У него и товарооборот больше, там выходы на страны тихоокеанского экономического пространства, и порт большой, и всё остальное, везде торговые пути. То есть это ключевое место в ДФО, и так никак нельзя терять свои позиции». Тем не менее, политолог уверен, что раз жители Приморья всё же выбрали Ищенко, то не смотря ни на что власть следовало бы отдать. Это могло бы стать шагом к созданию двухпартийной системы», — пояснил эксперт.

По мнению Андрея Данилова, в Якутии ситуация такова, что даже если человек хороший, но идёт от «Единой России», «люди за него не голосуют просто потому, что он идёт от партии, продвигающей антинародные законы».

Лучше быть самовыдвижденцем, чем идти на выборы от ЕР, и эта тенденция наблюдается уже года xtnsht точно. Рейтинг партии падает. Даже президент РФ Владимир Путин от них дистанцировался», — также сказал политолог.

Он считает, то и в Якутии ситуация могла бы быть иной, если бы у избранного главой региона с результатом более 70% Айсена Николаева были бы реальные конкуренты — например, экс-министр финансов Эрнст Берёзкин, депутат Госсобрания Владимир Фёдоров или бывший глава республики Егор Борисов. Кроме того, у врио главы Якутии были и такие факторы как молодость, энергичность и то, что он представитель коренной национальности и устраивает большинство местных элит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 23 сентября во втором туре выборов победу над действующим губернатором Вячеславом Шпортом с результатом 69,62% одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В Приморском крае итоги второго тура голосования были вообще отменены из-за нарушений, допущенных в день их проведения. Когда подводились итоги, сначала лидировал коммунист Андрей Ищенко, но затем, во время подсчёта результатов на последних участках, вперёд резко вышел врио главы региона, «единоросс» Андрей Тарасенко. Позже он отказался участвовать в назначенных на декабрь повторных выборах губернатора приморского края. Врио главы региона вместо него был назначен 26 сентября экс-глава Сахалина Олег Кожемяко.