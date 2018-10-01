Санкт-Петербург, 1 октября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В условиях широчайшего распространения суррогатной продукции вводить новые ограничения на легальный алкоголь бессмысленно, вместо этого нужно ввести разные правила для крепкого и слабого алкоголя, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 октября, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о возможном запрете на продажу алкоголя гражданам до 21 года.

Борис Кустодиев. Московский трактир.1916

Ранее ТАСС сообщило, что Скворцова, по ее словам, поддерживает «абсолютно правильную меру» по увеличению возрастного ценза на покупку алкоголя до 21 года. В молодом возрасте «алкоголь действует наиболее разрушительно», полагает министр. Сейчас в правительстве обсуждают разные сценарии повышения возрастного ценза — в диапазоне от 19 до 21 года.

Эта инициатива обсуждается уже не первый год, причем обсуждение носит довольно диковатый характер. Получается, что в армию в 18 лет можно, жениться можно, голосовать на президентских выборах можно, а выпить стакан пива нельзя? В интернете можно купить все что угодно, от суррогатов до «лекарственных препаратов», а в магазинах мы будет вводить все новые ограничения на легальную продукцию? Это несерьезно.

Россия — одна из немногих стран мира, в которой действуют одни и те же правила в отношении всего алкоголя, и слабого, и крепкого. Вот эту ситуацию нам нужно изменить, используя в том числе и позитивный опыт некоторых других стран.

Условно говоря, пиво и водка — это два разных продукта и два разных рынка. Вполне логично, чтобы они регулировались и разными правилами. Нет никакой необходимости поднимать возрастной ценз в отношении легкого алкоголя. А вот с крепким — можно обсуждать. А граждане упомянутой категории, от 18 до 21 года, пьют в основном именно легкий алкоголь. И условное ограничение продажи им водки не приведет к заметным изменениям на рынке.