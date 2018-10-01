Москва, 1 октября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Приветствие участникам и гостям второго Всемирного цифрового саммита IoT World Russia Summit, открывшегося в Татарии 1 октября, направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, новейшие технологии меняют жизнь человечества. Цифровизация, искусственный интеллект, интернет вещей «открывают новые возможности для современного развития экономики, создания новых бизнес-моделей, информационных продуктов и сервисов», говорится в телеграмме.

Глава правительства РФ пожелал участникам цифрового саммита плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе мероприятий форума установить новые деловые контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Сибирском федеральном университете прошла международная научно-практическая конференция «Модели глобального взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации общественных и экономических процессов», в которой приняли участие российские и китайские ученые.

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