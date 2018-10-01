Улан-Удэ, 1 октября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился впечатлениями от российско-монгольских военных учениях «Селенга-2018», проходящих на территории республики.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольских военных учениях «Селенга-2018» (в центре)

В частности, его впечатлил «танковый вальс», который исполнили российские танкисты. Речь идёт о синхронном выполнении маневров на многотонных танках Т-72Б.

«Танковый вальс! Такого не увидите нигде в мире! Танки-мальчики — в бабочках, танки-девочки с бантами. Танки танцуют вальс. В некоторых фигурах танки стволами, как руками, держатся друг за друга. Открытие совместных Российско-Монгольских военных учений «Селенга-2018». Такое возможно только в России! P.S. А в России — только в Бурятии!» — поделился впечатлениями Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2018» стартовали 30 сентября в Кяхтинском районе Бурятии на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Бурдуны». В мероприятиях, которые продлятся до 12 октября, участвуют более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.