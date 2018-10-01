Санкт-Петербург, 1 октября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Нотягу, осужденному на три года лишения свободы за взятки, отказали в условно-досрочном освобождении из-под стражи. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сайт В. Нотяга Вячеслав Нотяг

Решение об отказе в УДО вынес Смольнинский районный суд, рассмотрев соответствующее ходатайство, поданное в порядке статьи 79 УК РФ. Прокуратура выступила против удовлетворении ходатайства Нотяга об УДО.

Сам Нотяг в заседании не участвовал: экс-депутат находится на лечении в Областной больнице им. доктора Гааза УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщается, к настоящему времени Нотяг уже оплатил часть уголовного штрафа в размере 600 тыс. рублей.

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Напомним, 18 января 2018 года Вячеслава Нотяга признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Гособвинение требовало для него восемь лет колонии строгого режима и 60 млн рублей штрафа, однако ему назначили наказание ниже низшего предела — три года колонии строгого режима, штраф в 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности в течение трех лет. Приговор вступил в силу в мае текущего года.

Как установлено следствием и судом, бывший депутат получил около 900 тыс. рублей от предпринимателя в сфере строительства за то, чтобы не препятствовать девелоперскому проекту на юго-западе Петербурга. Во время следствия Нотяг перенес инсульт, а во время чтения приговора 18 января подсудимого увезли на скорой помощи.