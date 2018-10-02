Москва, 2 октября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Помимо передачи Сирии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, Россия намерена в ближайшее время начать радиоэлектронное подавление сигналов спутниковой навигации и бортовых радиолокационных станций, истребителей и средств связи в прибрежных районах Сирии. Такое развитие получил инцидент со сбитым российским самолетом-разведчиком Ил-20. Не приведет ли такое усиление обороны сирийского побережья к новому витку конфликта, обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-300

Конечно, возможности ЗРК С-300 значительно превышают возможности его предшественника С-200. Израильские истребители, привыкшие обманывать сирийские ЗРК, используя маневры на сверхмалых высотах, в случае развертывания комплексов С-300 не смогут чувствовать себя в полной безопасности. Но только в тех районах, которые будут прикрыты таким «зонтиком».

Возможен и более опасный сценарий, по которому комплексы С-300 будут уничтожены израильтянами, не успев развернуться и перейти в боевое дежурство. По опыту массированного удара США можно предположить, что российский ответ в таком случае ограничится только лишь заявлениями. Если же системы С-300 будут развернуты и с их помощью удастся защитить тот же район Латакии, например, то на большей части территории Сирии для ВВС Израиля все равно ничего не изменится — рельеф местности позволяет осуществлять скрытые операции на малых высотах.

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