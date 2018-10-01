Красногорск, 1 октября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В 2018 году в Подмосковье будет обновлено свыше 3,6 тыс. автобусных остановок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Как заявил заместитель председателя правительства региона Игорь Тресков, работы проведут в 41 городском округе и 13 районах области.

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«По поручению губернатора в этом году будет обновлено более 3600 остановок, что составляет 18% от общего числа автопавильонов в Подмосковье. Такое масштабное обновление остановок в регионе проводится впервые», — отметил Тресков.

Новые автопавильоны будут трёх типов: «городской центр», «городской стандарт» и «межгородской». В первую очередь обновят те остановки, которые не отвечают современным требованиям. Также до конца текущего года объекты планируется оснастить освещением, камерами видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а также WI-FI-датчиками для доступа к интернету. Сейчас на территории региона находится свыше 19 тыс. остановок, в том числе около 13 тыс. на региональных дорогах и более 6 тыс. на муниципальной улично-дорожной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Подмосковье завершилась программа обновления подвижного состава общественного транспорта. Так, в автобусный парк поступило 1758 автобусов, что позволило снизить средний возраст автопарка с 7 до 3,8 лет.

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