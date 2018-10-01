Вашингтон, 1 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа считают, что отношения между Вашингтоном и Пекином должны строиться на основе соперничества, а не взаимодействия, сообщает со ссылкой на официальные лица США South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением на встрече с послом КНР в США Цуй Тянькаем выступил директор отдела по вопросам Азии в Совете национальной безопасности Мэттью Поттингер.

«Мы в администрации Трампа изменили нашу политику в отношении Китая с тем, что аспект соперничества в ней играл первостепенную роль», — подчеркнул Поттингер.

«Такой подход находится на самом верху в списке целей национальной безопасности Трампа», — добавил он.

Поттингер указал на то, что «в сердце» американских дипломатии и рыночной экономики находятся принципы экономики и соперничества. Он также заявил, что непонимание этого может привести к просчетам.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Пекин отменил переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом «из-за нарастающей напряженности между странами».

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