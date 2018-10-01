Вена, 1 октября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Австрия закроет семь из 20 центров по оказанию материальной помощи беженцам к концу 2018 года, пишет газета Kronen Zeitung 1 октября. Это будет второе по масштабу подобное закрытие в странах Европейского союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

К началу августа менее 50 тыс. человек нуждались в действии таких центров, поэтому правительство не видит потребности в содержании некоторых из них. Министерство внутренних дел подтвердило слух об их закрытии в течение года. Это позволит сэкономить €12 млн налогоплательщиков в год.

В этом году к концу июля 3 тыс. мигрантов добровольно вернулись в страны происхождения, еще 4067 были выдворены из Австрии принудительно. Напомним, с декабря у власти стоит правительство, в состав которого входят представители правой Австрийской партии свободы, проводящие жесткую политику в отношении принятия мигрантов и беженцев.