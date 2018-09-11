Новосибирск, 1 октября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждён новый состав регионального правительства. В составе обновлённой администрации — 21 человек. Сегодня, 1 октября, на брифинге губернатор области пояснил свои кадровые решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Постановление губернатора о составе правительства подписано 27 сентября 2018 года. Состав правительства области на сегодняшний день выглядит так: Андрей Травников — губернатор Новосибирской области; Юрий Петухов — первый заместитель губернатора; Владимир Знатков — первый заместитель председателя правительства области; Александр Дубовицкий, Андрей Жуков, Сергей Нелюбов, Сергей Сёмка — заместители губернатора; Виталий Голубенко — министр финансов и налоговой политики; Ольга Молчанова — министр экономического развития; Наталья Омелёхина — министр юстиции; Денис Архипов — министр ЖКХ и энергетики; Сергей Ахапов — министр физической культуры и спорта; Анатолий Костылевский — минстр транспорта и дорожного хозяйства; Евгений Лещенко — министр сельского хозяйства; Игорь Решетников — министр культуры; Николай Симонов — и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства; Сергей Федорчук — и. о. министра образования; Ярослав Фролов — министр труда и социального развития; Константин Хальзов — министр здравоохранения; Иван Шмидт — и. о. министра строительства; Игорь Яковлев — министр региональной политики.

Как заявил Травников, в целом структура правительства Новосибирской области, которая была сформирована в конце 2017 года, себя оправдала и является сегодня актуальной для тех задач, которые стоят перед администрацией региона сегодня.

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Но некоторые изменения всё-таки произошли. Было ликвидировано информационно-аналитическое управление, а управление по контролю объектов культурного наследия исчезло как отдельное подразделение — его функционал будет передан в министерство культуры.

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Создано министерство науки и инноваций, а департамент физкультуры и спорта преобразован в министерство физкультуры и спорта.

«Почему это было сделано? В отношении информационно-аналитического управления и управления культурного наследия — это оптимизационные мероприятия, они позволили нам сократить ряд штатных мест, оптимизировать численность. Я считаю, что не оптимально распределять функции, которые выполняются в смежных подразделениях, поэтому они были объединены в профильных департаментах и, соответственно, министерстве», — пояснил Травников.

Что касается министерства науки и инноваций, то по словам главы региона, такое отдельное подразделение планировалось создать ещё в середине 2018 года — в виде управления —, но из-за некоторых нормативных ограничений сделать это не успели. Поэтому такой орган власти с 1 октября начал действовать уже в статусе министерства. Это связано и с реализацией проект развития новосибирского научного центра — «Академгородка 2.0» — для которого потребовался отдельный орган власти.

А департамент физкультуры и спорта переименован в министерство для выполнения большого комплекса организационных и координационных мероприятий по реализации крупных проектов — строительство Ледового дворца, регионального центра волейбола, подготовка к чемпионату мира по хоккею среди молодёжи в 2023 году.

«Есть три руководителя, которые сегодня назначены исполняющими обязанности министров. Это связано с процедурами, которые установлены федеральными нормативными актами. Эти кандидатуры проходят согласование в соответствующих федеральных министерствах. После завершения этих процедур будет принято решение о назначении руководителей на постоянную основу. А также сегодня идёт согласование нового человека — министра науки и инноваций. Это не первые и не последние кадровые решения. В течение последних 11 месяцев состоялось несколько волн кадровых перестановок в органах власти региона и эти решения будут продолжаться. Есть определенные планы у меня лично по решениям до конца 2018 года. Если потребуется, то соответствующие кадровые решения будут приниматься и в 2019 году. Вполне возможно будут изменения и структуры правительства Новосибирской области в соответствие с теми задачами, которые мы будет перед собой ставить или корректировать в течение работы в 2018 или 2019 годах», — подчеркнул Андрей Травников.

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Как ранее сообщала ИА REGNUM, Андрей Травников, который с 6 октября 2017 года временно исполнял обязанности губернатора Новосибирской области, одержал победу на выборах главы региона 9 сентября. За него отдали голоса 64,52% избирателей (405 722 человека) при явке по региону 29,52% (628 945 избирателей), по городу Новосибирску — 21,21% (250 523 избирателя).

Инаугурация состоялась 14 сентября.