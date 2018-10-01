Киев, 1 октября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Украинский «Таскомбанк» обналичил с февраля по октябрь 2017 года средства на сумму 3,9 млрд гривен ($140 млн), сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, ранее НБУ наложил на «Таскомбанк» штраф в размере 6,08 млн гривен ($210 тыс.), а также отстранил от должности ряд его руководителей. Произошло этот после того, как стало известно, что через 23 юридических лиц банк обналичил крупную сумму. В НБУ считают, что «Таскомбанк» использовал подставные юрлица для ухода от налогов.

Напомним, «Таскомбанк» работает на Украине с 1989 года. Его владелец — бывший вице-премьер Украины и экс-глава НБУ Сергей Тигипко.