Кемерово, 1 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Представители кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) приняли участие в обсуждении вопросов подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса региона в условиях развития цифровой экономики. Круглый стол состоялся в Кемерове на площадке всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, тематическая дискуссия «Умные технологии и профессии будущего в топливно-энергетическом комплексе», которая прошла в Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф.Горбачёва, привлекла внимание специалистов ведущих профильных предприятий региона и стала одним из ключевых событий деловой программы фестиваля «#ВместеЯрче» в Кемеровской области.

Служба по связям с общественностью СГК Кузбасские энергетики обсудили вопросы подготовки кадров

Цифровизация входит в число приоритетов экономической политики страны. Причем серьезная ставка в деле внедрения «умных технологий» делается именно на энергетическую отрасль. Участники состоявшегося в Кемерове круглого стола обсудили применение инноваций при производстве, передаче, реализации и учете электрической энергии в Кузбассе. Также своим опытом использования «умных технологий» в области добычи, переработки и транспортировки угля поделились представители горнодобывающей промышленности.

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровизация экономики региона и страны в целом невозможна без специалистов высокой квалификации, которые, с одной стороны, обладают глубокими профессиональными знаниями, а, с другой — способны творчески подходить к решению производственных задач, генерировать новые идеи.

Директор по работе на энергорынках кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Антон Данилов в качестве примера привел такой сравнительно новый вид деятельности, как энерготрейдинг. Профессии энерготрейдера всего около десяти лет, она возникла в начале 2000-х годов в результате реформы российской энергетики и создания конкурентного рынка электроэнергии и мощности.

«Специалисты оперативно-технологического трейдинга должны обладать уникальным набором компетенций и знаний на стыке рынка, производства и информационных технологий, — пояснил Антон Данилов. — Через руки энерготрейдеров в нашей компании проходит более 50% выручки. И любая ошибка или просчет с их стороны может стоить десятки миллионов рублей. Но таких специалистов сейчас не готовит ни один вуз страны. Мы фактически учим их сами. Конечно, хотелось бы, чтобы высшая школа также принимала участие в этом, давая студентам хотя бы базовый курс энерготрейдинга».

По мнению директора по работе на энергорынках кузбасского филиала СГК, высшее учебное заведение должно учить молодежь развиваться.

«Надо прививать студентам тягу к творчеству, желание улучшать производственные и экономические процессы, а не только выполнять возложенные на них стандартные функции и получать хорошую заработную плату. Креативные специалисты — залог успешного развития умной энергетики», — уверен Антон Данилов.

Сибирская генерирующая компания уделает большое внимание сотрудничеству с высшими и средне-специальными учебными заведениями в регионах присутствия. Это является важным условием подготовки и развития кадрового потенциала предприятий холдинга.

Напоминаем, всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В этом году мероприятия фестиваля проходят по всей стране в течение сентября и октября.