Москва, 1 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. За выборами 9 сентября 2018 года в Единый день голосования следили 43% жителей России, причём следили внимательно 16% опрошенных. Не следили за ходом выборов 57% граждан. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

28% респондентов заявили, что 9 сентября, что в месте их проживания проходили выборы, и они принимали в них участие. Столько граждан (28%) не принимали участие в выборах по месту проживания. 33% ответили, что там где они живут, выборы не проводились. 12% опрошенных затруднились ответить.

На вопрос повлияло ли объявление о повышении пенсионного возраста на решение участвовать в выборах, большинство граждан РФ (63%) ответили «нет». 33% респондентов считают, что оказало влияние. 4% затруднились ответить.

Опрос проведен 20 — 26 сентября 2018 года всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью. Статпогрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4700 выборов разного уровня. В этот день выбирали депутатов Госдумы, глав субъектов РФ и депутатов региональных законодательных собраний.

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