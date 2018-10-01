Москва, 1 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Перевод граждан РФ на новую систему накопительной пенсии без их согласия разрушит доверие граждан к пенсионной системе в целом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом журналистам заявила член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ольга Баталина («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Накопительная пенсия

По ее словам, устойчивая накопительная пенсионная система в РФ безусловно необходима, но как именно подключать к ней граждан — большой вопрос. Так, например, если они будут включены систему автоматически, это может вызвать отрицательные последствия.

«Это удобный для государства, но вредный для людей подход. Пройдет немало времени пока каждый поймет, что с его зарплаты начали уходить платежи в накопительную систему и решит, хочет ли он этого. И возлагать все информирование на работодателей в этом вопроса безответственно», — подчеркнула Баталина.

При этом, если граждане сами будут писать заявления о входе в накопительную систему, некоторые риски тоже сохраняются.

«Здесь тоже возникает проблема информирования. Но, на мой взгляд, это честный подход», — отметила Баталина.

Однако, по ее словам, основная проблема пенсионный системы РФ сегодня в другом.

«Главное, чего катастрофически не хватает пенсионной системе — это доверие. И принудительная накопительная пенсия его точно не укрепит, а только усугубит ситуацию», — уверена Баталина.

Минфин и Центробанк предлагают подключать граждан к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия, пишет РБК. За гражданами закрепят возможность по их желанию написать заявления и отказаться от ИПК, но молчание предлагается рассматривать как согласие.