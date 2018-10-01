Москва, 1 октября, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Граждане РФ продемонстрировали высокий уровень экономической вменяемости, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги социологического опроса, показавшего, что 67% граждан РФ считают, что кредиты усложняют и ухудшают их жизнь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Эта позиция свидетельствует об очень высоком уровне вменяемости наших сограждан, — сказал Делягин. — Титанические усилия российского государства по оболваниванию под видом пропаганды финансовой грамотности остаются втуне и не разрушают мозг основной части граждан. Мы прекрасно понимаем, что если процент по кредиту выше инфляции, то брать кредит нельзя, так как это принципиально разоряющее мероприятие. Его можно брать в исключительных случаях, когда стоит вопрос: или кредит, или необратимые трагические последствия. Условия кредита в РФ слишком жесткие и процентная ставка неприемлемо высока и разорительно высока, а российское государство занимается лоббированием банковских интересов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», показал, что большинство жителей России (67%) уверены — кредиты усложняют и ухудшают жизнь. Среди бедных людей, которым не хватает денег на еду и одежду, так думают 73%. С мыслью о том, что «кредиты облегчают жизнь», согласны только 16% опрошенных.

Две трети российских граждан (74%) заявили, что кредит — мера, к которой стоит прибегать только в случае крайней необходимости.