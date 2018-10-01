Южно-Сахалинск, 1 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Олег Кожемяко подвел итоги своей работы на Сахалине и Курилах. Сегодня, 1 октября 2018 года, экс-глава островного региона и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края выступил на рабочем совещании в Южно-Сахалинске. Политик признался, что решение уйти в Приморье было для него «сложным и трудным», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Олег Кожемяко попрощался с Сахалином

Читайте также: Владимир Путин пожелал удачи новому врио губернатора Приморья

«Три с половиной года назад область оказалась в эпицентре коррупционного скандала, который затронул значительную часть управленцев, представителей бизнес-структур. Эта история нанесла тяжелый урон репутации Сахалинской области. Вместе мы преодолели этот кризис. Встречались с простыми людьми, вникали в их нужды и чаяния, искореняли годами копившиеся социальные проблемы, решали жизненные вопросы, волнующие простых островитян», — сказал политик.

В активе Олега Кожемяко на посту губернатора Сахалина — масштабное жилищное строительство, особенно это касается арендного жилья, благодаря чему многие работники бюджетной сферы получили крышу над головой. Также — беспрецедентный комплекс мер социальной поддержки, который был введен на островах.

«Самое главное, что люди поверили нам, поверили в наши программы. Сегодня на Сахалине строятся детские сады, школы, спортивные объекты. Сегодня в регионе есть все возможности для получения качественного образования, устроиться на интересную высокооплачиваемую работу и получить жилье. В регионе создаются современные животноводческие комплексы, лучшие на Дальнем Востоке горнолыжные трассы, объекты туристической инфраструктуры», — добавил Олег Кожемяко.

Экс-губернатор Сахалина признался, что не думал о смене места работы до определенного часа, строил планы на будущее, на оставшийся до выборов период, чтобы завершить начатое и отчитаться перед людьми за проделанную работу. Но потребовалось принять сложное и трудное решение:

«Я оставляю островной регион с утвержденными программами, которые уже работают на благо людей, перспективными проектами «Корпорации развития Сахалинской области». Думаю, что вы выберете достойного губернатора, который продолжит начатое. Сахалин и Курильские острова, люди, живущие здесь навсегда останутся в моем сердце», — сказал Олег Кожемяко.

Читайте также: Владимир Путин назначил врио губернатора Приморского края

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморья, освободив его от должности главы Сахалина. Этому предшествовали два провальных тура выборов губернатора Приморья. Итоги второго тура были отменены по рекомендации ЦИК РФ в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства.

Олег Кожемяко стал губернатором Сахалинской области в 2015 году, после ареста экс-главы региона Александра Хорошавина, который впоследствии был осужден и приговорен к 13 годам колонии в связи с многочисленными коррупционными деяниями.

Выборы губернатора Сахалина состояться через год, в сентябре 2019-го, в единый день голосования. Врио губернатора островного региона пока не определен.