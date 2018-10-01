Москва, 1 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), отметив высокие результаты, которые достигли РЖД за 15 лет работы, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В поздравительной телеграмме говорится, что РЖД успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, обновляя ж/д вокзалы и станции, повышая сервисы для пассажиров. Особо президент подчеркнул значимый вклад сотрудников в проведение таких масштабных спортивных мероприятий, как Олимпиада в Сочи и ЧМ-2018.

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Путин подчеркнул, что компания сохранила мощный кадровый ресурс и замечательные трудовые традиции. Глава государства выразил уверенность, что соnрудники РЖД и впредь будут достойно решать поставленные задачи на благо России и пожелал им дальнейших успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Российские железные дороги» сформировало программу по созданию мостового перехода Сахалин — материк. В настоящее время на Cахалине ведутся работы по переводу сахалинской железной дороги на общесетевой стандарт колеи 1520 мм, которые стартовали еще в 2005 году. Полностью завершить переустройство дороги планируется к 2020 году.

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