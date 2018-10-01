Донецк, 1 октября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. ВСУ 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 30 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Согласно сообщению, украинские боевики выпустили 301 снаряд по республике, примени минометы различного калибра, БМП, зенитные установки, гранатометы, снайперское оружие, пулеметы и другое стрелковое оружия. Под огонь украинских войск попали 16 населенных пунктов. В результате обстрела ранение живота и бедра получила девушка, она доставлена в больницу.

Напомним, также 30 сентября в «серой» зоне на мине подорвались четверо подростков. Трое из них погибли, еще один был ранен.