Москва, 1 октября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Врач высшей категории Павел Шумихин поддерживает заявление главы Национального медцентра профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной о том, что каждый второй имеющий лишний вес подросток рискует к 35 годам иметь диагностированное ожирение. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. СССР Нехочуха

«Да, приблизительно так и обстоит ситуация. Считается, что если не принимать необходимых мер, то полные дети продолжат страдать от ожирения и во взрослом возрасте. Однако профилактику необходимо начинать не в подростковом возрасте, а сразу после рождения ребенка. Это серьезная работа, в которую должны быть вовлечены и родители, и врачи амбулаторно-поликлинического звена.

В связи с тем, что количество пациентов с ожирением непрерывно растет, данная работа представляется малоэффективной и требует увеличения усилий государства в этом направлении. Ожирение способствует возникновению целого ряда тяжелых заболеваний, прежде всего сахарного диабета, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной патологий, онкологических заболеваний, вносит свой вклад в увеличение смертности и инвалидизации в трудоспособном возрасте, что ложится тяжелым бременем на систему здравоохранения любого государства», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что каждый второй имеющий лишний вес подросток рискует к 35 годам иметь диагностированное ожирение, заявила глава Национального медцентра профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина. По её словам, если к 12 годам мальчик имеет повышенный индекс массы тела, то у него 50% шансов, что в 35 лет он будет тучным мужчиной.