Москва, 1 октября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Капитальный ремонт судоходных гидротехнических сооружений не привел к повышению уровня их безопасности. К такому выводу пришла Счетная палата РФ в опубликованном на ее сайте бюллетене.

Исаак Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895

По данным палаты, в 2017 году Росморречфлот получил из федерального бюджета на ремонт сооружений и флота 2 млрд рублей (или 95% от заявленной потребности), освоив на конец года 1,5 млрд. Причиной образования остатка стал отказ администраций бассейнов от мероприятий или перенос их на 2018 год. Так, из 41 мероприятия по капремонту реализация началась лишь 31, а из 45 судов, внесенных в план, ремонт начался только 21.

«На момент проверки неудовлетворительный уровень безопасности имели 28 судоходных гидротехнических сооружений, опасный уровень — 1», — говорится в сообщении Счетной палаты.

В анализе специалисты также ставят под сомнения решения, которые принимали администрации. Например, ФБУ «Администрация «Беломорканал», «имея на балансе 7 объектов предаварийного состояния и 8 объектов с неудовлетворительным уровнем безопасности», выбрало для капитального ремонта не их, а ограниченно работоспособные.

К судоходным гидротехническим сооружениям относят шлюзы с подходными каналами, судоходные каналы, плотины, дамбы, водосбросы и водоспуски.