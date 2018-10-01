Калуга, 1 октября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Перебравшаяся из Донбасса в Россию 92-летняя уроженка Калужской области принесла присягу и получила паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 1 октября в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ.

40.мвд.рф 92-летнюю пенсионерку поздравили с принятием присяги.

Отмечается, что пожилая женщина в советские годы проживала в Украинской ССР. Более 50 лет женщина посвятила работе в угольной промышленности на одной из шахт Донбасса. Затем вышла на пенсию в 1976 году, но продолжила трудиться вплоть до 1995 года.

После распада Советского Союза женщина оказалась гражданкой Украины, но большинство ее родственников проживали на территории России в Калужской области. В связи со сложившейся непростой ситуацией на Донбассе родные женщины приняли решение забрать пенсионерку к себе в Калужскую область.

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области оказали женщине помощь в оформлении документов. В результате проведения процедур, необходимых для оформления гражданства РФ, женщина в торжественной обстановке принесла присягу и получила паспорт гражданина России.

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