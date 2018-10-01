Вашингтон, 1 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Даже с учетом обычного для президента США стиля поведения, его слова о взаимной влюбленности с лидером Северной Кореи шокируют, считает сенатор США Тэмми Дакворт. В своем «Твиттере» сенатор пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Мы все стали нечувствительными к аномальному и совершенно странному поведению, выходящему из Овального кабинета. Тем не менее я все еще ошеломлена видео главнокомандующего нашими Вооруженными Силами, заявляющего, что он «влюбился» в убийственного диктатора Ким Чен Ына».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что после периода сложных отношений он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга, не по-настоящему», а тот даже написал ему «прекрасные письма».