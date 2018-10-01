Вашингтон, 1 октября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Основатель Tesla Илон Макс покинет пост председателя совета директоров компании из-за обвинений в мошенничестве. Эта новость не осталась без внимания пользователей сети. Они называют предпринимателя очередным Мавроди и американским Остапом Бендером.

Скриншот страницы Twitter O Vagner Илон Маск в образе Остапа Бендера

«Как тебе такое, Илон Маск?» — пишет пользователь Twitter «Беспонтовый пирожок».

По мнению юзеров, то, что Илон Маск — мошенник, было очевидно еще давно. Подобный исход не стал неожиданностью, так как бизнесмен неоднократно публиковал в своём Twitter неоднозначные и провоцирующие записи.

https://twitter.com/stas_satori/status/1046412250213421056

Впрочем, некоторые пользователи не верят в то, что Маск на самом деле покинул совет директоров Tesla. В то же время многие отметили, что предприниматель легко отделался в сложившейся ситуации.

«Верить в это нет необходимости. Посмотрим на развитие событий», — пишет Ильдар С.

«Откупился и не сел. Вот что бакс «животворящий» делает. Такая демократия в США, однако», — отметил Николай.

По мнению пользователя Troll 193, Маска «кто-то спасает». Он считает, что у бизнесмена появилась веская отговорка для случая, если Tesla обанкротится — «это все новое руководство».

Напомним, Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам США пришли к соглашению, согласно которому предприниматель покинет пост председателя совета директоров Tesla и выплатит штраф в размере $20 млн. Виной тому стал твит Маска о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по $420, то есть выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. Комиссия по ценным бумагам возбудила против Маска уголовное дело.