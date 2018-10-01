Хабаровск, 1 октября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) стала сенатором и отныне будет представлять регион в Совете Федерации. Это, бесспорно, событие в истории Хабаровского края — сенатором впервые стала женщина и впервые это — не представитель «Единой России». Планами на будущее Елена Грешнякова поделилась с корреспондентом ИА REGNUM.

Пресс-служба Хабаровского регионального отделения ЛДПР Новый сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова

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«В первую очередь нужно будет вникнуть в суть новой работы. Времени на раскачку нет, поэтому делать это придется очень быстро. В Совете Федерации есть комитеты. Которые интересны и жителям края, и губернатору. Это комитет по образованию, по региональному устройству, по северам, ряд других. Все, что я буду делать, все, что будет делать наша команда, должно работать только на благо Хабаровского края и его жителей. Я постоянно буду приезжать и работать в регионе. Тут вникать в специфику мне не нужно — я объездила вдоль и поперек и Ванинский, и Советско-Гаванский районы, и Николаевский. И Бикинский, и другие. Работа в глубинке будет продолжена, провинция в Хабаровском крае запущена совершенно, у нас провинция фактически на протяжении длительного времени была брошена. Но Хабаровский край состоит не только из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. И каждый район должен развиваться, и везде люди должны видеть реальные дела власти, должны работать вместе с властью. Прежнего сенатора жители края практически ни разу в регионе не видели, теперь люди своего сенатора видеть будут, будут иметь возможность обратиться напрямую — мой телефон есть у очень многих людей, врачей, учителей, пенсионеров. Люди звонят, рассказывают о том, что происходит в районах. Иначе нормальную работу не построишь — не зная реальной ситуации в провинции, во всем крае. У меня есть абсолютная уверенность в том, что у нас, вместе, все получится. Есть новый губернатор с большим опытом законодательной работы, но главное — есть люди, которые хотят развивать свой край, свои города и поселки. Именно поэтому мы и одержали победу, именно поэтому мы сможем осуществить все, что планировали», — сказала Елена Грешнякова.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, вступивший в должность 28 сентября, сообщил, что новое правительство региона будет сформировано не по партийному, а по профессиональному принципу, «без родственных связей и знакомств». Сергей Фургал также сообщил, что в первую очередь займется здравоохранением, тарифами ЖКХ, экстренно решить проблемы обманутых дольщиков и оставшихся без работы сотрудников крупнейшего в регионе деревоперерабатывающего комплекса «Аркаим». Одним из важнейших аспектов своей работы Фургал назвал гигантский госдолг региона — более 46 млрд рублей.

Елена Грешнякова хорошо известна жителям Хабаровского края именно своим вниманием к проблемам обычных людей, живущих в провинции. В сфере её внимания постоянно оказывались запущенные районные больницы, школы, аварийное жилье и прочие социальные вопросы, которые ей часто успешно удавалось решать.