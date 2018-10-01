Вашингтон, 1 октября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Состоявшиеся недавно в Сенате США слушания по делу о сексуальном насилии, предположительно совершенном кандидатом на пост верховного суда Бреттом Каваной в отношении Кристин Блэзи Форд, стали репетицией того, что ждет главу Белого дома Дональда Трампа, если на ноябрьских выборах победу одержат демократы, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, Бьюкенен отмечает, что члены Демократической партии намерены не допустить его назначения на этот высокий пост, даже если это означает уничтожить его как человека, из-за того, что он, консерватор и католик, едва ли будет поддерживать в силе решение Верховного суда США относительно законности абортов. И за последние несколько недель против Каваны были выдвинуты совершенно вопиющие обвинения, в том числе совершение развратных действий над первокурсницей в Йельском университете и участие в групповых изнасилованиях. Эти обвинения выдвигаются, несмотря на то, что Кавану шесть раз проверяло ФБР, опрашивая друзей и сокурсников. И ни один из них не упомянул о подобном поведении.

«За все свои годы в политике я ни разу не сталкивался с такой неэтичной профанацией», — отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я надеюсь, что американский народ сможет не поддаться на эту шараду», — добавил он.

Бьюкенен подчеркивает, что надеется на то же самое, поскольку в противном случае линчевание Каваны, из которого сделали Джека-потрошителя, — генеральная репетиция того, что будут делать с Трампом, если демократы получат большинство на ноябрьских выборах.

Напомним, обвинения против Каваны выдвинули несколько женщин, в том числе 55-летняя Джули Светник и Дебора Рамирес. В частности, по словам Светник, Кавана неоднократно пытался воспользоваться беспомощным состоянием пьяных девушек и участвовал в групповых изнасилованиях. В свою очередь, 27 сентября Бретт Кавана, давая показание в сенате США, отверг все обвинения и заявил, что он в студенческие годы просто любил пить пиво, а не домогаться беззащитных женщин.