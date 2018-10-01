Москва, 1 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent 28 сентября подорожали почти на 2%, превысив отметку $83 впервые за четыре года. Сегодня, 1 октября, с утра цены удерживаются над этим уровнем, сохраняя бычий уклон. Ближайшей целью теперь является область $83,50, которая преграждает путь к отметке $84, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Покупателями движут в первую очередь ожидания сокращения поставок из Ирана, которые, по многим оценкам, составят около 1 млн баррелей в сутки после вступления в силу американских санкций. Участники рынка опасаются, что имеющихся у производителей резервных мощностей не хватит, чтобы компенсировать падение объемов предложения со стороны Тегерана. Тем более что всегда есть такие факторы риска, как перебои в поставках», — пояснил эксперт.

Страхи по поводу возникновения дефицита на мировом рынке усиливаются по мере приближения даты вступления в силу второго пакета ограничений, касающихся энергетического сектора ближневосточной страны. Локальным катализатором для Brent выступили данные Baker Hughes, которые отразили падение числа буровых на три единицы на прошлой неделе. В этих условиях рынок нефти преимущественно игнорирует динамику доллара, который перешел к активному укреплению во второй половине недели и продолжает расти в начале новой торговой пятидневки.

«При этом нефть марки Brent демонстрирует все более явные сигналы перекупленности, и не исключено, что на дальнейших попытках роста наступит локальная фиксация прибыли на привлекательных уровнях, которая будет вполне уместной после агрессивного подъема», — полагает Мащенко.

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