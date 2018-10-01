Лос-Анджелес, США, 1 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Лидером кинопроката США в минувшие выходные стала комедия «Вечерняя школа» режиссёра Малкольма Д. Ли («Очень страшное кино 5»). Она смогла принести создателям в первый уик-энд показов около 28 млн. Об этом 30 сентября сообщил портал Collider.

Цитата из к/ф «Вечерняя школа». реж Малкольм Д. Ли. 2018. США Строгий учитель

На втором месте оказался фильм «Смолфут» по произведению Серджо Паблоса. Его результат — $23 млн. В топ-5 также попали картины «Тайна дома с часами» ($12,5 млн выходные, всего — 44,765 млн), «Простая просьба» ($6,6 млн; $43 млн) и «Проклятие монахини» ($, 5,4 млн; $109 млн).

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Напомним, картина «Вечерняя школа» рассказывает о группе трудных подростков, у которых имеются большие проблемы с учебой. Чтобы получить диплом о среднем образовании, они вынуждены пойти учиться в вечернюю смену.