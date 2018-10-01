Астана, 1 октября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В Казахстане участились случаи распространения ложных сообщений о похищении людей через мессенджер WhatsApp, сообщает 1 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Алмаса Садубаева.

Tnwcdn.com Whatsapp

По его словам, на территории Казахстана не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с похищением детей. В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за распространения подобных сообщений.

Напомним, в конце сентября среди казахстанской аудитории мессенджера WhatsApp было распространено голосовое сообщение от лица якобы школьной учительницы, в котором говорилось о попытке похищения школьницы.