Брюссель, 1 октября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Эксперты составили антирейтинг легковых машин, которые ломаются уже при небольшом пробеге. Список был опубликован 30 сентября на сайте издания The Siver Times.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Сломался по дороге

В список попали отечественный Chevrolet Niva, слабым местом которого названы материалы, кроссовер Renault Duster, модель Cruze от производителя из США Chevrolet и французский Citroen C4 II.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых брутальных внедорожников. Место лидера эксперты отдали Jeep Grand Cherokee. В топ-5 также вошли BMW X5 M, Chevrolet Tahoe, Audi Q7 и УАЗ «Патриот».