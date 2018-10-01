Мехико, 1 октября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В мексиканских штатах Мехико и Пуэбла объявлен «желтый» уровень опасности в связи с активностью вулкана Попокатепетль, сообщает агентство Prensa Latina.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

30 сентября сейсмологи установили наблюдение за активностью вулкана после того, как был зафиксирован выброс газов и пепла высотой 1200 м. Пепел осел в девяти районных центрах двух штатов. Ведомство гражданской защиты предупредило население, что активность вулкана продолжится.

Попокатепетль — второй по высоте вулкан Мексики (5426 м). Он расположен в 70 км от столицы Мексики Мехико и считается самым активным действующим вулканом в стране, в то же время привлекая множество туристов.