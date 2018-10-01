Сассуоло, Италия, 1 октября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. «Милан» одержал разгромную победу над «Сассуоло» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Милана» дубль оформил испанский нападающий Сусо. Еще по голу забили полузащитники Франк Кессье и Самуэль Кастильехо.

Единственный мяч в составе «Сассуоло» забил полузащитник Филип Джуричич.

В настоящее время «Милан» идёт на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с девятью очками. «Сассуоло» набрал 13 очков и занимает третье место.