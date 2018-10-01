Мариго, Франция, 1 октября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Во время своего визита на остров Сен-Мартен президент Франции Эммануэль Макрон позировал для фотографии в окружении двух молодых людей, один из которых показал средний палец. Эта фотография, как передает Europe1, вызвала много шума.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Фотография была сделана во время прогулки Эммануэля Макрона. Первый молодой человек недавно вышел из тюрьмы за грабеж. Второй, который показывает неприличный жест, учится.

Фотография подверглась резкой критике. «Мы даже не находим слов, чтобы выразить наше возмущение, Франция, конечно, этого не заслуживает, это непростительно!», — прокомментировала глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая была одной из первых, кто отреагировала.

«Я был избран, потому что я люблю каждого ребенка Республики, каким бы он ни был, потому что он не выбирал место, где родиться, и у него не было возможности не поступать так как он поступил», — ответил на критику Эммануэль Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в четверг, 27 сентября, на Мартинику с четырехдневной поездкой по Антильским островам.