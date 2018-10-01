Москва, 1 октября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Патентная система налогообложения пока не стала действенным инструментом легализации самозанятых граждан. К такому выводу пришла Счетная палата РФ в опубликованном на ее сайте бюллетене.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Палата сообщила об успехах, которые удалось достичь за пять лет работы данного налогового режима, с 2013 по 2017 годы. Так, поступления в казну возросли в 5,75 раза. Кратно увеличилось число предпринимателей, применяющих систему (до 287,8 тыс. человек) и количество выданных патентов (до 383,3 тыс.).

Однако динамику уверенного роста налоговых поступлений можно наблюдать не везде. В двух субъектах, Карачаево-Черкесии и Томской области, несмотря на все меры, произошло снижение, а еще пяти регионах (Бурятия, Якутия, Мордовия, Тува и Еврейская АО) рост небольшой — не превышает 150%.

Счетная Палата отмечает, что поступления в региональные бюджеты от патентов незначительны и не выходят, в большинстве случаев, за пределы 3%.

Как считают в палате, предпринимателей и самозанятых граждан отпугивает высокий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; необходимость регистрации в налоговых органах в качестве ИП; необходимость получать несколько патентов на каждый вид деятельности; ограниченная численность (15 человек) работающих сотрудников и ряд других причин.