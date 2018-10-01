Токио, 1 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. В Японии в результате тайфуна «Трами» без электроэнергии остались порядка 990 тыс. квартир и частных домов, сообщает 1 октября Kyodo.

NASA Тайфун

По данным издания, больше всего от тайфуна пострадали префектуры Сидзуока, Гифу, Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю.

Напомним, тайфун «Трами» оказался на подходе к японскому острову Окинава 28 сентября. Ожидается, что 1 октября он накроет практически всю территорию страны. В настоящее время от тайфуна пострадали более 100 человек, еще двое погибли.

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